Reuters: Facebook с 2017 года не предоставляет ряду пользователей антивирус "Касперского"

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Американская компания Facebook уведомила Сенат Конгресса США об изъятии продуктов "Лаборатории Касперского" из списка антивирусного обеспечения, предлагаемого для покупки отдельным пользователям социальной сети. Речь идет о пользователях, пытающихся зайти в Facebook с зараженного персонального компьютера, сообщило в четверг агентство Reuters.

Оно ссылается на письмо, которое руководство Facebook 8 января направило в распоряжение спецкомитета по разведке верхней палаты Конгресса. "В октябре 2017 года мы изъяли антивирусное обеспечение "Касперского" из списка продуктов, которых мы предоставляем таким пользователям", - приводит агентство выдержку из послания, которое представляет собой письменный ответ на вопросы сенаторов.

Спецкомитеты по разведке Сената и от Палаты представителей ведут разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года. Параллельно соответствующим расследованием занимаются ФБР и назначенный минюстом спецпрокурор Роберт Мюллер.

В 2017 году президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете Пентагона, который ввел запрет на использование продукции компании "Лаборатория Касперского" и ее дочерних структур в любых госучреждениях. До этого министерство внутренней безопасности США предписало министерствам и агентствам США прекратить использование продуктов "Лаборатории Касперского". По мнению МВБ, использование продуктов "Лаборатории Касперского" может представлять риски для информационной безопасности.