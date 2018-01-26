Бабиш заявил, что ЕС должен принимать решения, понятные рядовым европейцам

ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая в четверг вечером на экономическом форуме в Давосе, высказался за большее участие рядовых европейцев в разработке и принятии управленческих решений в Евросоюзе.

"Они [европейцы] должны знать, в каком направлении развивается ЕС, - отметил он. - Мы [политики] должны убедить их в том, чтобы они дали согласие на реализацию такого направления развития. К сожалению, по-моему, сейчас ничего такого не происходит".

По словам Бабиша, руководящие органы Евросоюза должны принимать решения, которые будут понятны гражданам государств - членов сообщества. Следует достичь создания каналов прямого взаимодействия ЕС с рядовыми европейцами. Ими могут стать, например, периодические встречи граждан с представителями руководящих органов ЕС, на которых будут обсуждаться наиболее волнующие вопросы общеевропейского масштаба.

Евросоюз, по мнению чешского премьера, должен черпать силы в единстве составляющих его стран и преодолевать факторы, которые их разделяют. К таким, по словам Бабиша, относятся миграционные квоты.

"Если бы все государства [ЕС] приняли беженцев на основании квот, то это позволило бы урегулировать лишь два процента от напора миграционной волны. И из-за этих двух процентов мы ставим под удар европейский проект. Это сумасшествие!" - отметил он.