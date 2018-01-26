Палестинский дипломат назвал заявления Трампа в Давосе финансовым давлением и шантажом

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Государство Палестина считает финансовым давлением и шантажом последние заявления президента США Дональда Трампа в свой адрес и не намерено поддаваться такому нажиму. Это подчеркнул в четверг руководитель вашингтонского представительства Организации освобождения Палестины (ООП) Хусам Зомлот.

"Президент Трамп нарушил не только давнюю американскую и международную политику, но и собственные обещания", - заявил он, комментируя на семинаре в вашингтонском Институте Ближнего Востока решение нынешней американской администрации признать Иерусалим столицей Израиля. Дипломат решительно осудил этот шаг Вашингтона, охарактеризовав его как "вероломный" и сделанный в одностороннем порядке без каких-либо консультаций с палестинской стороной и теми членами мирового сообщества, которые участвуют в мирном процессе на Ближнем Востоке. С точки зрения Зомлота, последние высказывания руководства США в лице Трампа и вице-президента Майкла Пенса по существу представляют собой попытку "предопределения исхода переговоров" между израильтянами и палестинцами.

"Я бы хотел упомянуть то, что президент Трамп заявил сегодня [в четверг] в Давосе. <...> Во-первых, то, что оказание [американской финансовой] помощи палестинцам будет прекращено. Позвольте мне ответить президенту Трампу и администрации: наши права не продаются, и это не риторика, это реально <...>", - продолжил Зомлот. "Когда предлагается размен между законными базовыми правами - на достоинство, на свободу, на доступ к собственной земле и ресурсам, единение с семьей, - деньги отступают на 20-е место", - сказал дипломат, который одновременно занимает должность советника по стратегическим вопросам президента Палестины Махмуда Аббаса.

"Деньги, финансовое давление и шантаж не срабатывают, когда дело касается общенациональных прав, прав человека, базовых прав человека", - подчеркнул он.

На взгляд Зомлота, Трамп, приняв решение признать Иерусалим столицей Израиля, не удалил этот вопрос со стола переговоров и не исключил его из числа проблемных. "Мы хотим ему сказать: "Президент Трамп, вы не сняли Иерусалим со стола [переговоров], вы вообще убрали сам стол [переговоров]. Ни один палестинец никогда не сядет за такой стол. Читайте по моим губам", - заявил глава офиса ООП в столице США.