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Мадуро обвинил венесуэльскую оппозицию в подчинении Колумбии, США и Испании

Международная панорама
26 января, 3:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

По словам президента Боливарианской Республики, эти страны приказали оппозиции не участвовать в предстоящих президентских выборах, потому что она проиграет

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ТАСС, 26 января. Венесуэльская оппозиция получила приказ от ряда иностранных правительств не участвовать в предстоящих президентских выборах. Такое мнение высказал в четверг президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

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"Правительство США, олигархи из [столицы Колумбии] Боготы и коррумпированное правительство Испании приказали оппозиции выйти из избирательного процесса, потому что она проиграет", - цитирует Мадуро сайт телеканала Globovision. Глава государства отметил, что, будь его воля, он "организовал бы президентские выборы уже в это воскресенье".

В минувший вторник Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила, что голосование должно пройти до 30 апреля текущего года. Ранее предполагалось, что выборы будут организованы в конце второго полугодия. В среду Мадуро подтвердил, что примет в них участие как "кандидат от рабочего класса".

На состоявшихся 10 декабря 2017 года выборах представители Единой социалистической партии Венесуэлы, которую возглавляет Мадуро, победили почти в 300 из 335 муниципалитетов страны. На губернаторских выборах в октябре социалисты обошли соперников в 18 регионах из 23, а позднее победили на повторном голосовании в штате Сулия.

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