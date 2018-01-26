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Fox: экс-кандидат в президенты США Ромни решил баллотироваться в Сенат в 2018 году

Международная панорама
26 января, 4:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, января. /ТАСС

Политик намерен баллотироваться на место в Сенате, которое станет вакантным после предстоящей отставки Оррина Хэтча

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НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Бывший кандидат на выборах президента США Митт Ромни принял решение баллотироваться в Сенат Конгресса от штата Юта на промежуточных выборах в ноябре текущего года. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации, полученной телеканалом, 23 января Ромни провел в своем поместье в Юте совещание с двумя доверенными лицами. Это были его давний политический союзник и бизнес-партнер Спенсер Звик и бывший руководитель аппарата сенатора Майка Ли (республиканец от штата Юта) Бойд Мэтесон. Они обсудили перспективы выдвижения кандидатуры Ромни в верхнюю палату Конгресса и основные направления его будущей политической платформы, уточнил телеканал. Сообщается, что Ромни официально объявит о своем решении в ближайшие семь дней.

Политик намерен баллотироваться на место в Сенате, которое станет вакантным после предстоящей отставки Оррина Хэтча. Он отработал в верхней палате 42 года и в январе объявил о решении сложить с себя полномочия до их истечения в этом году.

Летом 2017 года Ромни перенес хирургическую операцию в связи с диагностированным у него раком предстательной железы. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Прогноз врачей относительно состояния политика был благоприятным.

70-летний экс-губернатор штата Массачусетс был кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах США в 2012 году, однако потерпел поражение в борьбе с демократом Бараком Обамой. Ромни, называвший Россию "геополитическим противником для США номер один", некоторое время считался основным кандидатом Трампа на должность госсекретаря.

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