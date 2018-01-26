Reuters: КНДР, вероятно, поставила уголь в Южную Корею и Японию через РФ, нарушая санкции

ТАСС, 26 января. Северокорейский уголь, вероятно, был поставлен в Южную Корею и Японию через Россию в нарушение санкций Совета Безопасности (СБ) ООН. С таким утверждением выступило в пятницу агентство Reuters, ссылающееся на западноевропейские разведывательные источники.

Как говорится в сообщении, КНДР в период после августа 2017 года, когда СБ ООН запретил закупать у Пхеньяна его основные экспортные товары, по меньшей мере три раза перевозила уголь в российские порты Находка и Холмск. Там этот уголь сгрузили, а потом якобы погрузили на суда, которые и доставили его в Южную Корею и Японию. Официальных комментариев, которые бы подтверждали эти данные, агентство не приводит.

Агентство признает, что не может подтвердить, был ли доставлен в Южную Корею и Японию именно тот уголь, который был привезен из КНДР.

5 августа 2017 года СБ ООН ужесточил санкционный режим в отношении КНДР в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Очередная резолюция запретила экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов.

МИД РФ неоднократно заявлял о том, что Россия в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении КНДР.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.