В минобороны Британии утверждают, что РФ готовится уничтожить инфраструктуру королевства

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия якобы разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, что, по его версии, приведет к панике, хаосу и многочисленным жертвам. Свою точку зрения он изложил в интервью, опубликованном в четверг в электронной версии газеты The Daily Telegraph.

"План россиян не будет заключаться в том, чтобы высадиться с десантного корабля в Южной бухте в Скарборо или на пляже в Брайтоне, - считает министр. - Они будут думать так: "Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, на самом деле спровоцировать тысячи, тысячи, тысячи смертей и фактически попытаться создать полный хаос в стране". "Это реальная угроза, перед которой, я уверен, сейчас стоит наша страна", - утверждает Уильямсон.

Издание отмечает, что в стране с населением почти 66 млн человек в данный момент действуют четыре подводные соединительные линии электропередачи и три подводных газопровода, которые обеспечивают энергией 3 млн домов. "Зачем они продолжают фотографировать и изучать электростанции, зачем они изучают соединительные линии электропередачи и газопроводы, которые доставляют так много электричества и так много энергии в нашу страну?" - задался вопросом министр, после чего предложил собственный вариант ответа: "Они изучают их, поскольку считают, что такими способами могут нанести ущерб Великобритании".

"Вы можете представить себе, к какому внутреннему, промышленному хаосу это может на самом деле привести. А они сделают именно так - создадут хаос и отступят", - предположил Уильямсон. "Они постараются определить наши уязвимые места, потому что они хотят знать, как их поразить, они хотят знать, каким образом они могут уничтожить инфраструктуру, а уничтожение инфраструктуры означает причинение вреда Великобритании и британскому народу", - полагает министр, возглавивший военное ведомство в ноябре прошлого года.

The Daily Telegraph отмечает в связи с этим, что Уильямсон, которого упоминают в числе возможных претендентов на пост лидера Консервативной партии, выступил с такими утверждениями в начале рассчитанного на пять месяцев процесса подготовки обзорного доклада по вопросам обороны. Как напоминает издание, минобороны намерено использовать этот обзор для того, чтобы добиться дополнительного финансирования и не допустить сокращения численности вооруженных сил.

22 января начальник Генерального штаба ВС Великобритании генерал Ник Картер, выступая в Лондоне, назвал Россию "наиболее комплексной и эффективной государственной угрозой стране со времен окончания холодной войны". Посольство РФ в Соединенном Королевстве отреагировало на это, заявив, что истинная цель подобных действий - оправдать более высокий оборонный бюджет.