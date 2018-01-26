CNN: юрисконсульт лидера США решит, будет ли Трамп давать показания спецпрокурору по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Юридический консультант президента США Джон Доуд выступит с рекомендацией относительно того, стоит ли Дональду Трампу давать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

Согласно ее информации, юрисконсульт заявил, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Цитат Доуда CNN не приводит.

Трамп заявил в среду, что готов дать под присягой показания спецпрокурору США. По словам президента, беседа может состояться через "две или три недели". При этом он подчеркнул, что перед встречей посоветуется со своими адвокатами.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В мае 2017 года минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз называла безосновательными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.