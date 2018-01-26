Выступление Трампа на форуме в Давосе. Видеотрансляция

Президент США Дональд Трамп выступает с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ожидается, что глава государства расскажет об успехах американской экономики и призовет направлять инвестиции в Соединенные Штаты.

Форум проходит с 23 по 26 января, его основной темой является четвертая промышленная революция. На ключевой международной консультационной площадке обсуждают современные глобальные вызовы, будущее политики, экономики, цифровых технологий. В рамках российской повестки планируется обсудить развитие промышленности и государственно-частного партнерства.