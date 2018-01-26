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Мадрид одобрил решение обжаловать в КС выдвижение Пучдемона на пост каталонского лидера

Международная панорама
26 января, 15:52 дата обновления: 26 января, 16:13 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 26, января. /ТАСС
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МАДРИД, 26 января. /ТАСС/. Совет министров Испании одобрил решение обжаловать в Конституционном суде (КС) выдвижение кандидатуры бежавшего в Бельгию Карлеса Пучдемона на пост каталонского лидера. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции заместитель председателя правительства, министр территориального управления королевства Сорайя Саенс де Сантамария.

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По ее словам, власти страны "должны защищать Испанию и правовое государство". Вице-премьер напомнила, что на территории государства действует ордер на арест Пучдемона. "Это обстоятельство мешает ему быть утвержденным на должность председателя" каталонского правительства, сказала Саенс де Сантамария.

"Мы опротестовали предложение по кандидатуре, которое озвучил [председатель парламента Каталонии Роже] Торрен", - отметила она. Как добавила замглавы испанского кабмина, Мадрид считает, что "у него есть достаточно юридических аргументов" для данного шага. "Если КС примет к рассмотрению обжалование, пленарное заседание [парламента Каталонии по кандидатуре будущего лидера], намеченное на 30 января, будет отменено", - объяснила Саенс де Сантамария.

Мадрид решил обратиться в КС, несмотря на то, что Государственный совет, высший консультативный орган правительства страны, не нашел оснований, чтобы оспорить в суде кандидатуру экс-главы автономии.

На территории Испании продолжает действовать ордер на арест Пучдемона. Если он вернется из Бельгии в пиренейское королевство, его могут задержать. Сторонники бывшего каталонского лидера предлагают, чтобы он вновь вступил в должность главы автономии дистанционно или через представителя. Мадрид настаивает на том, что претендент на пост главы регионального правительства должен лично явиться в парламент на дебаты.

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