Президент Польши выступил за сбалансированный подход в развитии отношений с Россией

ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда выступил за необходимость поиска баланса в отношениях с Москвой. Об этом он заявил в пятницу, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы должны постараться найти баланс (в отношениях с Россией). Это наш сосед. Мы должны попытаться вести диалог, пока не на высоком уровне, и одновременно требовать уважения к международному праву, уважения к границам во всем мире", - заявил он.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции призвал власти Польши перевернуть негативные страницы двусторонних отношений ради их развития в будущем. Он посоветовал посчитать, сколько потерь понесла Польша из-за санкций, к которым она присоединилась, заверив, что Москва хочет сотрудничать с Варшавой.