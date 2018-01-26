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Президент Польши выступил за сбалансированный подход в развитии отношений с Россией

Международная панорама
26 января, 15:59 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 26, января. /ТАСС

При этом Анджей Дуда считает, что Варшава должна требовать от Москвы уважения к международному праву и к границам во всем мире

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ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда выступил за необходимость поиска баланса в отношениях с Москвой. Об этом он заявил в пятницу, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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"Мы должны постараться найти баланс (в отношениях с Россией). Это наш сосед. Мы должны попытаться вести диалог, пока не на высоком уровне, и одновременно требовать уважения к международному праву, уважения к границам во всем мире", - заявил он.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции призвал власти Польши перевернуть негативные страницы двусторонних отношений ради их развития в будущем. Он посоветовал посчитать, сколько потерь понесла Польша из-за санкций, к которым она присоединилась, заверив, что Москва хочет сотрудничать с Варшавой.

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