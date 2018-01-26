Делегация правительства Сирии прибыла на встречу с де Мистурой

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Делегация правительства Сирии прибыла на встречу со спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой в отделение ООН в Вене. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Делегацию возглавляет постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари. В здании ООН, между тем, продолжает оставаться делегация оппозиционного Сирийского комитета по переговорам, прибывшая на встречу с эмиссаром ООН утром. Однако неизвестно, состоится ли непосредственный контакт сторон конфликта. Ранее им уже случалось оказываться в одном здании, но прямые переговоры провести так и не удалось. Как показывает практика, представители офиса де Мистуры в таких случаях проводили отдельные консультации с представителями делегаций в разных комнатах.

Как ожидается, встреча де Мистуры с Джаафари завершит программу двухдневной специальной встречи по Сирии в Вене, после чего стороны расскажут журналистам о результатах дискуссий.