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Делегация правительства Сирии прибыла на встречу с де Мистурой

Международная панорама
26 января, 16:14 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 26, января. /ТАСС

Планируется, что встреча спецпосланника генсека ООН с постоянным представителем САР при ООН завершит программу двухдневной специальной встречи по Сирии в Вене

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ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Делегация правительства Сирии прибыла на встречу со спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой в отделение ООН в Вене. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Делегацию возглавляет постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари. В здании ООН, между тем, продолжает оставаться делегация оппозиционного Сирийского комитета по переговорам, прибывшая на встречу с эмиссаром ООН утром. Однако неизвестно, состоится ли непосредственный контакт сторон конфликта. Ранее им уже случалось оказываться в одном здании, но прямые переговоры провести так и не удалось. Как показывает практика, представители офиса де Мистуры в таких случаях проводили отдельные консультации с представителями делегаций в разных комнатах.

Как ожидается, встреча де Мистуры с Джаафари завершит программу двухдневной специальной встречи по Сирии в Вене, после чего стороны расскажут журналистам о результатах дискуссий.

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Де Мистура, Стаффан
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