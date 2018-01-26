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Мадрид объявил персоной нон грата посла Венесуэлы в Испании

Международная панорама
26 января, 16:43 UTC+3 МАДРИД 26, января. /ТАСС

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы сообщил о решении объявить персоной нон грата посла Испании Хесуса Сильву Фернандеса в связи с повторяющимися актами вмешательства во внутренние дела

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МАДРИД, 26 января. /ТАСС/. Власти Испании объявляют посла Венесуэлы в пиренейском королевстве персоной нон грата после аналогичного шага Каракаса. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства страны Иньиго Мендес де Виго.

По его словам, в ответ на шаг латиноамериканского государства испанское "правительство решило объявить персоной нон грата посла Венесуэлы". "Правительство [Испании] всегда говорило, что оно хотело бы для венесуэльцев того же самого, что и для испанцев, и будет продолжать работать, чтобы так оно и было в рамках Европейского союза и двусторонних отношений", - отметил Мендес де Виго.

Ранее министр иностранных дел латиноамериканского государства Хорхе Арреаса написал на своей странице в Twitter, что "правительство Боливарианской Республики решило объявить персоной нон грата посла Испании Хесуса Сильву Фернандеса в связи с постоянной агрессией и повторяющимися актами вмешательства во внутренние дела" Венесуэлы со стороны правительства Испании".

Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал правительство испанского премьер-министра Мариано Рахоя "самым коррумпированным" в истории Испании и выступил с утверждением, что европейская страна находится под управлением "расистской олигархии". В среду венесуэльские власти отозвали своего посла из Испании для консультаций.

В понедельник Евросоюз ввел санкции в отношении представителей руководства Венесуэлы. В черный список были включены глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль, директор Национальной службы разведки Густаво Лопес, председатель Национального избирательного совета Тибисай Лусена, глава правительства столичного округа Антонио Бенавидес Торрес (бывший командующий Национальной гвардии), председатель Верховного суда Майкель Морено, генпрокурор Тарек Уильям Сааб и депутат Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо. Санкции предполагают ограничения на въезд в страны сообщества и заморозку банковских активов.

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