В АСЕАН рассчитывают до конца года установить торговое партнерство с шестью странами АТР

ТАСС, 26 января. Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) рассчитывают до конца года подписать с шестью странами соглашение о создании зоны свободной торговли - Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), которое активно продвигается Китаем в противовес Транстихоокеанскому партнерству (ТТП). Об этом сообщил в пятницу журналистам премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун по итогам саммита в Нью-Дели АСЕАН-Индия.

По его словам, "лидеры стран - членов Ассоциации выразили готовность активно продвигать переговоры, премьер- министпр Индии Нарендра Моди также обещал приложить максимум усилий в этом направлении". Вместе с тем Ли Сянь Лун подчеркнул, что "не может гарантировать подписание соглашения в этом году". "Но я слышал, что лидеры [АСЕАН] настроены на это", - отметил он. Сингапурский премьер, который является председателем АСЕАН в 2018 году, активно выступает за заключения партнерства именно в текущем году.

Кроме стран Ассоциации к ВРЭП должны присоединиться Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Япония. Формально идея о создании партнерства, предусматривающего снятие торговых барьеров, прозвучала в 2012 года на саммите АСЕАН. Одновременно Китай активно начал продвигать данную инициативу в качестве противовеса ТТП, которое пыталась реализовать предыдущая администрация США.

В состав АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.