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Трамп призвал союзников США вкладывать в оборону для защиты от ревизионистских стран

Международная панорама
26 января, 17:07 дата обновления: 26 января, 17:08 UTC+3

Процветание, по мнению главы Белого дома, невозможно без безопасности

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ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Вашингтон обращается к союзникам с просьбой выполнять свои обязательства по расходам на оборону для защиты от стран-изгоев и государств, настроенных на изменение статуса-кво. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Трамп отметил, что США осуществили крупные капиталовложения в свою оборонную отрасль, "поскольку процветание невозможно без безопасности". "Мы просим наших друзей и союзников вкладывать средства в собственную оборону и выполнять свои финансовые обязательства, чтобы обезопасить мир от государств-изгоев, террористов и ревизионистски настроенных держав", - добавил он. "Для нашей общей безопасности необходимо, чтобы все вносили справедливую долю", - подчеркнул Трамп.

Противодействие Ирану

Трамп в очередной раз обратился к государствам - партнерам США предпринять усилия, чтобы помешать Тегерану развивать ядерные вооружения.

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"Мы продолжаем призывать партнеров противодействовать поддержке Ираном террористов и заблокировать ему путь к ядерному оружию", - сказал он.

12 января Трамп объявил, что он в последний раз продлевает режим заморозки иранских санкций в рамках соглашения, призванного гарантировать мирный характер ядерной программы Тегерана. США при этом намерены выработать со своими европейскими партнерами дополнения к этим договоренностям. Если в итоге стороны ни о чем не договорятся, Вашингтон выйдет из сделки, предупредил глава Белого дома. По его словам, она имеет "ужасные недостатки", Вашингтон, в частности, не устраивает ограниченный срок действия соглашения и отсутствие в нем упоминания о баллистических ракетах.

Давление на КНДР

Не намерен Вашингтон, по словам Трампа, ослаблять давление и на КНДР, чтобы заставить Пхеньян прекратить ракетно-ядерные программы.

"Моя администрация с гордостью возглавила усилия в Совете Безопасности ООН и по всему миру с тем, чтобы объединить все цивилизованные страны в рамках проводимой нами кампании по оказанию максимального давления и добиться денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил он.

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Темы
Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Экономический форум в Давосе - 2018 Ситуация на Корейском полуострове
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