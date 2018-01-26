В Вене проходят протесты против "Академического бала" правых

ВЕНА, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Массовые демонстрации протеста против проведения во дворце Хофбург "Академического бала" с участием сторонников правых взглядов нарушили в пятницу движение в центре австрийской столицы. Полиция ввела ограничения на проезд автомобилей, движение наземного городского транспорта приостановлено, передает корреспондент ТАСС.

Как отметили в управлении полиции Вены, "в настоящее время в акции протеста, по предварительным подсчетам, принимают участие от 7,5 до 8 тыс. человек". Организаторы уверены, что ближе к полуночи в центре соберутся до 10 тыс. человек. Между тем на бал прибыл и вице-канцлер Австрии, председатель правой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе вместе со своем супругой Филиппой.

Правоохранительные органы запретили митингующим протестовать в непосредственной близости к дворцу во избежание провокаций или столкновений с участниками бала и организовали закрытую зону от Венской государственной оперы до императорского дворца Хофбург. "Мы предупреждаем всех участников протестов, что с собой запрещено иметь оружие или скрывать лица за масками. Кроме того, запрещено поджигать пиротехнические изделия", - предупреждает полиция из громкоговорителей участников шествия.

Всего к центру города из разных районов двинулись три массовые демонстрации, которые в настоящее время объединились в одну крупную напротив городской ратуши. Правоохранительные органы стянули в центр Вены значительные силы полиции в составе около 3 тыс. человек, а также спецмашины с водометами для разгона толпы на случай обострения обстановки. По замыслу организаторов "Академического бала", в этом году в нем запланировано участие порядка 2,5 тыс. гостей. Само торжество начнется в 21:00 (23:00 мск).

"Академический бал"

Ежегодно с ноября по март в Вене открывается бальный сезон, в рамках которого проходит более 400 балов с участием нескольких тысяч гостей. Представители разных профессий устраивают роскошные балы в венской ратуше, во дворце Хофбург, а также других исторических местах города. К примеру, в этот период организуются балы охотников, врачей, юристов, владельцев кофеен. Особое внимание приковано к Оперному балу в Венской государственной опере и самому скандальному "Академическому балу".

Так называемый венский Академический бал организован представителями правых политических взглядов, с 2013 года он проводится во дворце Хофбург. Патронатом бала в настоящее время выступает правая Австрийская партия свободы. Торжественное и помпезное мероприятие ведет свою историю с 50-х годов XX века и ранее носило название "Бал студенческих корпораций Вены". Каждый год оно служит предметом споров между правыми и левыми, против бала регулярно проходят массовые акции протестов антифашистов из Австрии и Германии.