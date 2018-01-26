Киев рассчитывает на мудрость Сената Польши в вопросе закона об отрицании деяний ОУН-УПА

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Киев рассчитывает на "политическую мудрость" Сената Польши в вопросе принятия законопроекта о наказании за отрицание преступлений бандеровцев. Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом принятия 26 января 2018 года Сеймом Республики Польша законопроекта "О внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти - Комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы", - говорится в заявлении. - Жаль, что украинская тематика используется во внутренней политике Польши, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться".

В украинском внешнеполитическом ведомстве называли этот законопроект "очередной попыткой навязать одностороннюю трактовку исторических событий". "Хотели бы напомнить авторам проекта этого законодательного акта, украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей родины. В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинский исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха", - говорится в заявлении.

"Рассчитываем, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость на вопросы, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений. Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинского-польских отношений", - заключили в ведомстве.

26 января нижняя палата польского парламента (Сейма) приняла поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, которые предусматривают введение наказания в виде лишения свободы на срок до трех лет за отрицание преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны. Как сообщается на сайте Сейма, нововведения поддержали правящая в республике партия "Закон и справедливость", партия "Кукиз-15" и Польская крестьянская партия. Теперь этот закон запрещает пропаганду в Польше бандеровцев, а также отрицание геноцида на Волыни. За это может грозить уголовная ответственность, к ней могут привлекаться как граждане Польши, так и иностранцы.

Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) в годы Второй мировой войны сформировала Украинскую повстанческую армию (УПА), вела борьбу против советской власти, а также совершала экстремистские националистические акции. На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения Степана Бандеры стали называть бандеровцами, убийство сотен тысяч людей различных национальностей, участие в Холокосте. В ходе так называемой Волынской резни в июле 1943 года отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов, жертвами чего стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Сейм Польши 22 июля 2016 года принял решение, которым преступления украинских националистов на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом.