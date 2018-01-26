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И.о. министра экономразвития ЛНР рада попасть под санкции США вместе с "достойными людьми"

Международная панорама
26 января, 21:30 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 26, января. /ТАСС

Расширение властями США "украинских" санкционных списков коснулось десяти министров ДНР и ЛНР

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ЛУГАНСК, 26 января. /ТАСС/. Исполняющая обязанности министра экономического развития провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Елена Костенко рада, что оказалась в санкционном списке США вместе с "достойными людьми". Об этом она заявила в пятницу в ответ на вопрос, не расстроилась ли она, попав под санкции Вашингтона.

"Я рада, что пополнила список этих действительно достойных и заслуживающих всяческого уважения людей", - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр.

Очередное расширение властями США "украинских" санкционных списков, распространенных в пятницу в сообщении американского министерства финансов, коснулось десяти министров провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. В документе эти лица названы "11-ю украинскими сепаратистами", которые своими действиями прямо или косвенно "угрожали миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины". Они обвиняются американской стороной в осуществлении управленческих функций без санкции украинского правительства.

Введение санкций означает, что фигуранты списка полностью лишаются доступа к финансовой системе США, любые их активы на американской территории, при наличии таковых, будут арестованы. Гражданам Соединенных Штатов запрещено заключать с ними какие-либо сделки.

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