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Сирийская оппозиция заявила о продолжении переговоров по перемирию в Восточной Гуте

Международная панорама
26 января, 21:37 дата обновления: 26 января, 21:56 UTC+3

Об этом сообщил официальный представитель Сирийского комитета по переговорам на встрече в Вене Яхья аль-Ариди

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ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Переговоры по перемирию в районе Восточная Гута под Дамаском продолжаются. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Сирийского комитета по переговорам на встрече в Вене Яхья аль-Ариди.

"Мы ведем переговоры об этом", - сказал аль-Ариди, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о достижении договоренности по перемирию в Восточной Гуте.

Ранее знакомый с ситуацией на переговорах источник сообщил ТАСС, что в Вене оппозиции было предложено заключить соглашение о перемирии в Восточной Гуте, чтобы обеспечить ее участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января. По информации источника, инициатива о перемирии исходила от России.

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Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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