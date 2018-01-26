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WP: Трамп представит Конгрессу США оборонный бюджет на 2019 год в размере $716 млрд

Международная панорама
26 января, 22:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, января. /ТАСС

По сравнению с текущим годом финансирование вырастет на 7%

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ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет предложить Конгрессу проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год (начнется 1 октября этого года) в размере $716 млрд, что на 7% больше нынешнего объема. Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post.

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По данным ее источников, речь идет как о непосредственном бюджете американского министерства обороны, так и о финансировании текущих военных операций США за рубежом и поддержании боеготовности ядерного арсенала страны. В 2017 году законодатели установили расходы оборонного ведомства на уровне чуть больше $690 млрд. При этом Конгресс пока не принял отдельный законопроект об их выделении.

Газета отмечает, что официально об этом может быть объявлено уже в феврале, когда Белый дом опубликует проект общего федерального бюджета на следующий год.

Увеличение оборонных расходов станет политической победой шефа Пентагона Джеймса Мэттиса, который 19 января представил новую Стратегию национальной обороны. Она сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве США с Россией и Китаем.

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