Минобороны Великобритании: строящийся радар защитит страну и НАТО от РФ

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Начальник штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании (командующий ВВС) Стивен Хиллиер уверен, что строящийся на Шетландских островах новый радиолокатор защитит Соединенное Королевство и НАТО от России. Об этом говорится в поступившем в ТАСС коммюнике британского минобороны.

"Радарная система на базе "Сакса Ворд" является важной частью наших гарантий того, что Королевские ВВС могут в полной мере осуществлять защиту воздушного пространства Великобритании и наших союзников по НАТО перед лицом растущего давления со стороны России", - приводит Минобороны слова Хиллиера, который посетил место сооружения указанного радара на севере Шотландии.

С помощью нового радиолокатора, стоимость сооружения которого составляет порядка £10 млн фунтов стерлингов (более $14 млн), Великобритания, как указали в минобороны, сможет лучше отслеживать движение самолетов в воздушном пространстве над Норвежским морем и "усовершенствовать суверенный потенциал Соединенного Королевства в период повышенной военной активности России". Информация, полученная с помощью радара, управляемого удаленным способом с территории базы "Сакса Уорд", будет передаваться в национальный центр быстрого реагирования, который занимается охраной воздушного пространства Великобритании и управляет полетами истребителей с авиабаз Лоссимут и Конингсби.

Истребители оттуда вылетают на перехват иностранных самолетов, от которых может исходить гипотетическая угроза вторжения. В минобороны отметили, что за последние пять лет британское военные самолеты поднимались в воздух по тревоге 69 раз, и напомнили, что 15 января два истребителя "Тайфун" вылетели для сопровождения российских военных самолетов.

"Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар является жизненно важной частью системы обороны Соединенного Королевства, поскольку мы реагируем на усиливающиеся глобальные угрозы и увеличиваем наши способности противостоять им. Действия России не ограничиваются восточными границами Европы. Это серьезная и реальная угроза для британских средств к существованию", - прокомментировал возведение радиолокатора министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

В британском военном ведомстве отметили, что с завершением сооружения радиолокатора Шетландские острова вернут себе ту роль, которую они играли в 1960-1970-х годах в качестве центра раннего оповещения НАТО на севере территорий, находящихся под контролем альянса.

Ужесточение антироссийской риторики

В последние дни антироссийская риторика военных властей Великобританиии существенно усилилась. 22 января начальник Генерального штаба ВС Великобритании генерал Ник Картер, выступая в Лондоне, назвал Россию "наиболее комплексной и эффективной государственной угрозой стране со времен окончания холодной войны". Глава минобороны Уильямсон в интервью The Daily Telegraph и вовсе обвинил Россию в разработке планов по уничтожению критически важной британской инфраструктуры, что, по его утверждениям, приведет к панике, хаосу и тысячам жертв.

Посольство РФ в Великобритании заявило, что истинная цель Картера - оправдать более высокий оборонный бюджет. Минобороны РФ назвало слова Уильямсона попыткой привлечь внимание к собственной персоне и заработать политические очки.