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Президент Колумбии пригрозил не признать итоги выборов в Венесуэле

Международная панорама
26 января, 23:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Хуан Мануэль Сантос заявил, что Венесуэла "превратилась в диктатуру"

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ТАСС, 26 января. Колумбия не признает итоги предстоящих президентских выборов в Венесуэле, если они будут проведены без должных гарантий. Об этом, как сообщило агентство EFE, заявил в пятницу колумбийский лидер Хуан Мануэль Сантос, находящийся с визитом в Австрии.

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"Решение созвать выборы, не давая необходимых гарантий для того, чтобы они считались прозрачными, а оппозиция таким образом смогла бы участвовать в них на приемлемых условиях, должно быть отвергнуто международным сообществом так же, как оно отвергнуто Колумбией", - сказал Сантос. По его мнению, Венесуэла "превратилась в диктатуру" и переживает кризис, которого "никто не мог представить себе" в такой богатой стране.

"Если [в Венесуэле] не будет прозрачных выборов, если не будет гарантий, "группа Лимы" (Канада и 11 стран Латинской Америки, которые не признают Конституционную ассамблею, созванную в Венесуэле 30 июля президентом Николасом Мадуро - прим. ТАСС) не изменит свою позицию, которая заключается в непризнании любой процедуры, не имеющей достаточной легитимности", - подчеркнул Сантос.

Ранее на этой неделе Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила, что президентские выборы должны пройти до 30 апреля текущего года, а не в конце второго полугодия, как предполагалось. Мадуро подтвердил, что примет в них участие как "кандидат от рабочего класса". "Группа Лимы" осудила решение о досрочном проведении выборов.

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Темы
Политический кризис в Венесуэле
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Австрия Колумбия Венесуэла
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