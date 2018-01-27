Макрон выступил с критикой действий властей Венесуэлы в отношении оппозиции

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает недопустимыми действия властей Венесуэлы по отстранению оппозиционной коалиции от регистрации перед президентскими выборами. Об этом он заявил в пятницу, выступая по итогам переговоров в Елисейском дворце с президентом Аргентины Маурисио Макри.
"К сожалению, ситуация, как об этом свидетельствуют последние события, ухудшается и развивается в плохом направлении. Мы имеем дело с новыми антидемократическими и авторитарными действиями венесуэльского режима. Считаю такие действия недопустимыми", - сказал президент Франции.
"Необходимо на общеевропейском уровне скоординировать наши позиции, чтобы выяснить, намерены ли мы усилить санкции против Венесуэлы и принять адекватные ситуации меры. Сам я выступаю в целом скорее именно за это", - сказал Макрон.
"Мы уже приняли санкции против венесуэльских руководителей на индивидуальном уровне, это имело свое воздействие, но воздействие, ограниченное по своим масштабам. Учитывая недавние события в этой стране, нам следует пойти на новые шаги. Я также хочу, чтобы другие страны, которые разделяют с нами стремление к защите прав человека и имеют при этом более интенсивные экономические связи с Венесуэлой, также приняли в отношении ее эффективные санкции", - заявил президент Франции.
"В то же время, по моему мнению, не Европейскому союзу следует первым выступать с такого рода мерами, хотя ему и надлежит подтвердить свою позицию. Что касается Франции, то ее позиция ясна - она осуждает действия властей Венесуэлы и выступает за ужесточение санкций", - добавил Макрон.
"Президент Мадуро продолжает грубо нарушать законы существования нормальной политической системы, осуществляет подлинное насилие над государственными институтами", - заявил президент Аргентины Маурисио Макри. "Совершенно очевидно, что следует требовать, чтобы в этой стране были проведены свободные, открытые и прозрачные выборы, на которых венесуэльский народ смог бы выразить свое мнение, после которых он мог бы начать строить свое будущее. Следует также требовать соблюдения в Венесуэле прав человека", - заявил Макри.
В то же время, отвечая на вопросы журналистов, президент Аргентины признал, что на данный момент "не видит возможности принятия мер по урегулированию кризиса в Венесуэле".
Ранее Верховный суд Венесуэлы отдал распоряжение Национальному избирательному совету (НИС) отстранить оппозиционную коалицию "Блок демократического единства" (БДЕ) от регистрации перед президентскими выборами. Согласно мнению этой инстанции, ее регистрация нарушает "запрет о двойной партийной принадлежности".
В конце декабря БДЕ пообещал выдвинуть единого кандидата для участия в президентской гонке после того, как претенденты от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы победили в большинстве регионов на муниципальных выборах. Крупнейшие оппозиционные партии, в том числе "Демократическое действие" и "Народная воля", входящие в БДЕ, голосование бойкотировали. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что политические силы, которые не участвовали в муниципальных выборах, не могут быть допущены до президентских.
Во вторник Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила, что голосование должно пройти до 30 апреля текущего года. Ранее предполагалось, что выборы будут организованы в конце второго полугодия.