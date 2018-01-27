Макрон выступил с критикой действий властей Венесуэлы в отношении оппозиции

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает недопустимыми действия властей Венесуэлы по отстранению оппозиционной коалиции от регистрации перед президентскими выборами. Об этом он заявил в пятницу, выступая по итогам переговоров в Елисейском дворце с президентом Аргентины Маурисио Макри.

"К сожалению, ситуация, как об этом свидетельствуют последние события, ухудшается и развивается в плохом направлении. Мы имеем дело с новыми антидемократическими и авторитарными действиями венесуэльского режима. Считаю такие действия недопустимыми", - сказал президент Франции.

"Необходимо на общеевропейском уровне скоординировать наши позиции, чтобы выяснить, намерены ли мы усилить санкции против Венесуэлы и принять адекватные ситуации меры. Сам я выступаю в целом скорее именно за это", - сказал Макрон.

"Мы уже приняли санкции против венесуэльских руководителей на индивидуальном уровне, это имело свое воздействие, но воздействие, ограниченное по своим масштабам. Учитывая недавние события в этой стране, нам следует пойти на новые шаги. Я также хочу, чтобы другие страны, которые разделяют с нами стремление к защите прав человека и имеют при этом более интенсивные экономические связи с Венесуэлой, также приняли в отношении ее эффективные санкции", - заявил президент Франции.

"В то же время, по моему мнению, не Европейскому союзу следует первым выступать с такого рода мерами, хотя ему и надлежит подтвердить свою позицию. Что касается Франции, то ее позиция ясна - она осуждает действия властей Венесуэлы и выступает за ужесточение санкций", - добавил Макрон.

За свободные выборы

"Президент Мадуро продолжает грубо нарушать законы существования нормальной политической системы, осуществляет подлинное насилие над государственными институтами", - заявил президент Аргентины Маурисио Макри. "Совершенно очевидно, что следует требовать, чтобы в этой стране были проведены свободные, открытые и прозрачные выборы, на которых венесуэльский народ смог бы выразить свое мнение, после которых он мог бы начать строить свое будущее. Следует также требовать соблюдения в Венесуэле прав человека", - заявил Макри.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, президент Аргентины признал, что на данный момент "не видит возможности принятия мер по урегулированию кризиса в Венесуэле".

Оппозиция отстранена

Ранее Верховный суд Венесуэлы отдал распоряжение Национальному избирательному совету (НИС) отстранить оппозиционную коалицию "Блок демократического единства" (БДЕ) от регистрации перед президентскими выборами. Согласно мнению этой инстанции, ее регистрация нарушает "запрет о двойной партийной принадлежности".

В конце декабря БДЕ пообещал выдвинуть единого кандидата для участия в президентской гонке после того, как претенденты от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы победили в большинстве регионов на муниципальных выборах. Крупнейшие оппозиционные партии, в том числе "Демократическое действие" и "Народная воля", входящие в БДЕ, голосование бойкотировали. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что политические силы, которые не участвовали в муниципальных выборах, не могут быть допущены до президентских.

Во вторник Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила, что голосование должно пройти до 30 апреля текущего года. Ранее предполагалось, что выборы будут организованы в конце второго полугодия.