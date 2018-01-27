Сирийская оппозиция объявит решение по участию в конгрессе в Сочи 27 января

ВЕНА, 27 января. /ТАСС/. Сирийский комитет по переговорам объявит решение по участию в Конгрессе сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января, днем в субботу, 27 января. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Сирийского комитета по переговорам Яхья аль-Ариди.

"Завтра [в субботу] состоится пресс-конференция главы делегации Сирийского комитета по переговорам, и он объявит вам решение по Сочи, будем мы участвовать или нет", - сказал аль-Ариди.

"Мы ведем сложные переговоры, надо принять сложные решения. Какие-то вещи мы можем оценить положительно, у нас твердые убеждения относительно реализации резолюции СБ ООН 2254, - отметил он. - Дискуссии ведутся на всех уровнях, возможно, на высшем уровне".

О созыве Конгресса сирийского национального диалога в Сочи было объявлено на прошедшем в Астане в декабре совещании государств - гарантов режима прекращения огня в Сирии (РФ, Иран и Турция). На форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и на ее основе проведении выборов под эгидой ООН. Ожидается, что в нем примут участие около 1,5 тыс. делегатов, представляющих различные политические силы Сирии.