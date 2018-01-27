Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: спецпрокурор США заслушал показания Facebook по делу о "вмешательстве" России

Международная панорама
27 января, 1:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, января. /ТАСС

В компании отказались комментировать эту информацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер встретился с работниками социальной сети Facebook в рамках расследования предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Об этом сообщил в пятницу журнал Wired.

По данным источника издания, знакомого с ситуацией, Мюллер допросил как минимум одного сотрудника соцсети, который имел отношение к избирательной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа. Как отмечает Wired, Facebook сотрудничала с фирмой, которая занималась онлайн-рекламой для президентской кампании Трампа и продвигала его политическую повестку в социальных сетях.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы. Досье

В Facebook и аппарате спецпрокурора от комментариев отказались. Мюллер расследует в том числе утверждения о якобы имевшем место сговоре между помощниками Трампа и представителями РФ.

Американские СМИ и законодатели в последние месяцы не раз выступали с утверждениями о том, что Россия якобы размещала в американских социальных сетях политическую рекламу, чтобы посеять раздор в обществе и повлиять на исход выборов 2016 года в США. В ноябре 2017 года представители соцсетей Facebook, Twitter и компании Google выступали в связи с этим на слушаниях в Конгрессе США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсетях и не знает, кто стоит за такими заказами.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят, помимо Мюллера, также ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
2
Путин внес в Госдуму проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая
3
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
4
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
5
Паспорта двух мужчин, зарегистрировавших брак в Москве, признаны недействительными
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
США расширили санкционный список по России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама