СМИ: спецпрокурор США заслушал показания Facebook по делу о "вмешательстве" России

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер встретился с работниками социальной сети Facebook в рамках расследования предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Об этом сообщил в пятницу журнал Wired.

По данным источника издания, знакомого с ситуацией, Мюллер допросил как минимум одного сотрудника соцсети, который имел отношение к избирательной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа. Как отмечает Wired, Facebook сотрудничала с фирмой, которая занималась онлайн-рекламой для президентской кампании Трампа и продвигала его политическую повестку в социальных сетях.

В Facebook и аппарате спецпрокурора от комментариев отказались. Мюллер расследует в том числе утверждения о якобы имевшем место сговоре между помощниками Трампа и представителями РФ.

Американские СМИ и законодатели в последние месяцы не раз выступали с утверждениями о том, что Россия якобы размещала в американских социальных сетях политическую рекламу, чтобы посеять раздор в обществе и повлиять на исход выборов 2016 года в США. В ноябре 2017 года представители соцсетей Facebook, Twitter и компании Google выступали в связи с этим на слушаниях в Конгрессе США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсетях и не знает, кто стоит за такими заказами.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят, помимо Мюллера, также ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.