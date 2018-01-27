Сирийская оппозиция отказалась от участия в конгрессе в Сочи

ВЕНА, 27 января. /ТАСС/. Оппозиционный Сирийский комитет по переговорам (СКП) принял решение отказаться от участия в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Соответствующая запись была размещена в субботу в Twitter комитета.

"Переговорная делегация революционных сил из сирийской оппозиции объявляет о бойкоте конференции в Сочи, созванной Россией, 29-30 января", - говорится в записи. Представитель СКП Фирас аль-Калди подтвердил ТАСС эту информацию.

Однако председатель "московской платформы" сирийской оппозиции (вошла в СКП) Кадри Джамиль не считает решение по конгрессу окончательным.

"Абсолютным большинство для принятия подобных решений, как было решено при создании комитета, является 26 голосов из 36, - сказал он. - В прошедшем голосовании приняли участие 34 человека, из них против участия в конгрессе проголосовали 24 человека, за - 10 человек". "Таким образом, это ни да, ни нет", - отметил Джамиль.

По его словам, один участник первоначального состава комитета вышел из него, другой - погиб в результате покушения. "Посмотрим завтра утром, - добавил Джамиль, отвечая на вопрос о выходе из сложившейся ситуации. - Если они пойдут на дополнительные переговоры с нами, может, найдем выход, если нет, то каждый будет поступать по своей совести". Джамиль уточнил, что за участие в конгрессе голосовали четыре представителя "московской платформы", четыре представителя "каирской платформы" и двое независимых членов делегации.

Ранее официальный представитель Сирийского комитета по переговорам Яхья аль-Ариди заявил, что окончательное решение об участии в конгрессе в Сочи будет объявлено главой делегации Насром аль-Харири днем 27 января.