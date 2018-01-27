Члены Совета Безопасности ООН встретятся с Трампом 29 января

ООН, 27 января. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли организует в понедельник для членов Совета Безопасности всемирной организации визит в Вашингтон, включающий рабочий обед с Дональдом Трампом и посещение ангара, в котором собраны ракеты и другое вооружение якобы иранского происхождения. Об этом сообщили в пятницу в постоянном представительстве Соединенных Штатов при ООН.

Фрагменты иранской баллистической ракеты и различное оборудование, которое, как утверждают американские власти, Иран поставлял мятежникам в Йемене, было представлено Хейли в декабре 2017 года в качестве доказательства того, что Тегеран нарушает резолюции Совета Безопасности. Презентация проходила на складе военной базе в Вашингтоне. Тогда же постпред США пригласила всех членов СБ и американских конгрессменов ознакомиться с коллекцией якобы иранских вооружений.

Как сообщили в дипмиссии США, в программу визита Совбеза ООН в Вашингтон также входит посещение музея Холокоста. Там для них будет организована экскурсия по выставке, посвященной Сирии. В роли гида выступит помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, отметили в американской дипмиссии.