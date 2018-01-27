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Глава Пентагона вновь подчеркнул важность дипломатии в разрешении кризиса вокруг КНДР

Международная панорама
27 января, 4:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, января. /ТАСС

Джеймс Мэттис отметил, что военные варианты решения проблемы нужны для того, чтобы дипломаты могли говорить с "позиции силы"

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Министр обороны США Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу вновь подчеркнул важность дипломатии в разрешении кризиса, связанного с ядерной и ракетной программами КНДР. Он обсуждал этот вопрос с министром национальной обороны Республики Корея Сон Ён Му в штаб-квартире Тихоокеанского командования (ПАКОМ) американских ВС на Гавайях. Слова главы Пентагона приводит агентство Reuters.

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Необходимо использовать дипломатию в ответ на "опрометчивую риторику [лидера КНДР] Ким [Чен Ына] и его опасные провокации", указал Мэттис. Он отметил, что военные варианты решения проблемы нужны для того, чтобы дипломаты могли говорить с "позиции силы". По словам министра, международное давление на КНДР следует продолжать. При этом он приветствовал возобновление межкорейских переговоров.

5 августа 2017 года СБ ООН ужесточил санкционный режим в отношении КНДР в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Очередная резолюция запретила экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов.

В начале года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров в населенном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации чиновников и артистов из КНДР на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане, проведение переговоров на различных уровнях, в том числе между военными.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Ким Чен Ын Мэттис, Джеймс
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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