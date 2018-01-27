Председатель Генассамблеи ООН призвал к перемирию на время Олимпиады в Пхёнчхане

ООН, 27 января. /ТАСС/. Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак выступил в пятницу в поддержку соблюдения олимпийского перемирия на время зимних Игр в Пхёнчхане.

Выступая на специальном заседании, он призвал всех участников конфликтов в мире договориться о прекращении огня на время проведения соревнований.

"Я обращаюсь ко всем государствам-членам с торжественным воззванием продемонстрировать их приверженность олимпийскому перемирию в связи с Олимпийскими играми и Паралимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане и принять конкретные меры на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях для поощрения и укрепления культуры мира, - сказал Лайчак. - Я также обращаюсь с призывом ко всем участникам текущих вооруженных конфликтов в мире решительно договориться о подлинном взаимном прекращении огня на срок действия олимпийского перемирия, создав тем самым возможность для урегулирования разногласий мирными средствами".

Председатель Генассамблеи отметил ведущую роль олимпийских и паралимпийских спортсменов "в деле поощрения мира и укрепления понимания между людьми посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов". Кроме того, он напомнил о взятом на себя странами обязательстве "разрабатывать национальные и международные программы, способствующие миру и урегулированию конфликтов, а также олимпийским и паралимпийским ценностям посредством спорта, культуры, образования и устойчивого развития".

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В ноябре Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку олимпийского перемирия на период проведения соревнований. В документе выражается надежда на то, что соревнования будут способствовать созданию "атмосферы мира, развития, терпимости и взаимопонимания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии".