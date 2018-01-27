Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: не менее 63 человек погибли в результате взрыва в центре Кабула

Международная панорама
27 января, 13:15 дата обновления: 27 января, 16:07 UTC+3

Сообщается также, что число пострадавших возросло до 151

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 января. Число погибших в результате взрыва в субботу вблизи правительственного квартала в столице Афганистана возросло до 63 человек, еще 151 человек пострадал. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.

По данным телеканала, террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. По информации телеканала "1 TV", взрыв прогремел неподалеку от зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. "1 TV" также сообщает, ссылаясь на представителя МВД страны, что по подозрению в подготовке теракта задержаны четыре человека. 

По сообщению агентства Pajhwok, ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ).

20 января группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев Intercontinental Hotel в афганской столице. Как сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в афганских силовых структурах, погибли по меньшей мере 43 человека. Ответственность на себя взяло движение "Талибан". Госдепартамент подтвердил, что в числе жертв оказались четверо американцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
4
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
7
Биатлонистка Юрлова-Перхт заявила, что Олимпиада для нее не имеет ничего общего со спортом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама