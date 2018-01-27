СМИ: не менее 63 человек погибли в результате взрыва в центре Кабула

ТАСС, 27 января. Число погибших в результате взрыва в субботу вблизи правительственного квартала в столице Афганистана возросло до 63 человек, еще 151 человек пострадал. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.

По данным телеканала, террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. По информации телеканала "1 TV", взрыв прогремел неподалеку от зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. "1 TV" также сообщает, ссылаясь на представителя МВД страны, что по подозрению в подготовке теракта задержаны четыре человека.

По сообщению агентства Pajhwok, ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ).

20 января группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев Intercontinental Hotel в афганской столице. Как сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в афганских силовых структурах, погибли по меньшей мере 43 человека. Ответственность на себя взяло движение "Талибан". Госдепартамент подтвердил, что в числе жертв оказались четверо американцев.