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МВД Украины создаст патрульную полицию для Крыма

Международная панорама
27 января, 13:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, января. /ТАСС

Глава ведомства Арсен Аваков также заявил о намерении отправить такую полицию в разные регионы страны

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Министр МВД Украины Арсен Аваков

Министр МВД Украины Арсен Аваков

© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Украины создаст отдельные патрульные подразделения полиции для Крыма и Севастополя, которые в Киеве продолжают считать своей территорией, но отправит их на улицы разных регионов страны. Об этом сообщил в субботу глава МВД Арсен Аваков, подводя итоги 2017 года на коллегии ведомства.

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"Я тут у некоторых увидел недоумение в глазах и хочу сказать, да, такие подразделения будут созданы. Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым, а потом готовые подразделения будут там [в Крыму] работать", - сказал министр.

После госпереворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года, власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с РФ. В нем участвовало более 80% имевших право голоса: за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент РФ Владимир Путин 18 марта того же года подписал договор о включении Республики Крым и Севастополя в состав страны. Киев при этом до сих пор отказывается признавать Крым частью РФ.

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Персоны
Аваков, Арсен Борисович Путин, Владимир Владимирович
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