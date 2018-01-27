МВД Украины создаст патрульную полицию для Крыма

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Украины создаст отдельные патрульные подразделения полиции для Крыма и Севастополя, которые в Киеве продолжают считать своей территорией, но отправит их на улицы разных регионов страны. Об этом сообщил в субботу глава МВД Арсен Аваков, подводя итоги 2017 года на коллегии ведомства.

"Я тут у некоторых увидел недоумение в глазах и хочу сказать, да, такие подразделения будут созданы. Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым, а потом готовые подразделения будут там [в Крыму] работать", - сказал министр.

После госпереворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года, власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с РФ. В нем участвовало более 80% имевших право голоса: за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент РФ Владимир Путин 18 марта того же года подписал договор о включении Республики Крым и Севастополя в состав страны. Киев при этом до сих пор отказывается признавать Крым частью РФ.