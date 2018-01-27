В сирийской оппозиции заявили, что перемирие в Восточной Гуте не установлено

ВЕНА, 27 января. /ТАСС/. Вопрос об установлении перемирия в Восточной Гуте обсуждался в пятницу в Вене, однако в итоге достигнуто оно не было. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди.

"Мы обсуждали этот вопрос вчера вечером, - сказал он. - Но буквально через полчаса после начала обсуждения пришла информация о новых ударах".

"Так что перемирия в Восточной Гуте нет", - добавил он.

Ранее близкий к переговорам источник сообщил ТАСС, что в Вене в пятницу обсуждался вопрос об установлении перемирия в Восточной Гуте. Глава делегации СКП Наср аль-Харири на пресс-конференции в субботу опроверг предположения, что вопрос о ситуации на земле в Сирии мог быть увязан с позицией комитета по участию в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.