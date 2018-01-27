Экс-главу СБУ вызвали на допрос по делу о беспорядках в Киеве зимой 2014 года

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего начальника Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Якименко, который возглавлял спецслужбу во времена президентства Виктора Януковича. Об этом говорится в тексте в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

"Вам [Якименко] следует появиться 6 февраля 2018 года в 12:00 [13:00 мск] в департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в копии повестки, опубликованной пресс-службой. В ней указано, что повод для вызова на допрос связан с беспорядками и убийством людей в центре Киева во время госпереворота зимой 2014 года.

Ранее Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование дела Якименко, в котором его обвиняют в организации убийств участников антиправительственных выступлений. Генпрокуратура РФ 15 сентября 2017 года отказала Украине в выдаче Якименко, а Интерпол отказывается объявлять его в международный розыск.

Во время беспорядков и стрельбы в Киеве 18-20 февраля 2014 года погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и демонстранты, и бойцы спецподразделения "Беркут".