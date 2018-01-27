Часть делегации СКП примет участие в Конгрессе в Сочи

ВЕНА, 27 января. /ТАСС/. Часть делегации Сирийского комитета по переговорам (СКП) примет участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Об этом сообщил ТАСС в субботу председатель "московской платформы" сирийской оппозиции (вошла в СКП) Кадри Джамиль.

"Московская платформа считает, что было бы благоразумно и полезно поехать в Сочи", - сказал он. - Мы поедем в Сочи".

По словам Джамиля, накануне вечером за участие в Конгрессе проголосовали все члены "московской" и "каирской платформ" оппозиции, входящие в состав СКП. "Если вы хотите узнать спектр, который голосовал за Сочи, это вся "московская платформа", "каирская платформа" полностью и трое независимых", - пояснил он, отметив, что бойкот Конгресса поддержали 24 человека, тогда как для принятия решения необходима поддержка 26 членов СКП. "Поэтому никто не может нас обвинять в том, что мы нарушили дисциплину делегации (приняв решение участвовать в Конгрессе)", - подчеркнул председатель "московской платформы".

СКП провел голосование по участию в Конгрессе в Сочи поздним вечером в пятницу. В субботу Наср аль-Харири объявил по итогам межсирийского диалога в Вене, что возглавляемый им оппозиционный Сирийский комитет по переговорам не примет участие в Конгрессе в Сочи. "В рамках свободного, прозрачного голосования мы достигли финального решения, что СКП не примет участие в конференции в Сочи", - сказал он.

Всего на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи приглашены около 1,5 тыс. человек, представляющих различные политические силы в Сирии.