Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Часть делегации СКП примет участие в Конгрессе в Сочи

Международная панорама
27 января, 15:06 UTC+3

Председатель "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль заявил, что "было бы благоразумно и полезно поехать в Сочи"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 27 января. /ТАСС/. Часть делегации Сирийского комитета по переговорам (СКП) примет участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Об этом сообщил ТАСС в субботу председатель "московской платформы" сирийской оппозиции (вошла в СКП) Кадри Джамиль.

"Московская платформа считает, что было бы благоразумно и полезно поехать в Сочи", - сказал он. - Мы поедем в Сочи".

По словам Джамиля, накануне вечером за участие в Конгрессе проголосовали все члены "московской" и "каирской платформ" оппозиции, входящие в состав СКП. "Если вы хотите узнать спектр, который голосовал за Сочи, это вся "московская платформа", "каирская платформа" полностью и трое независимых", - пояснил он, отметив, что бойкот Конгресса поддержали 24 человека, тогда как для принятия решения необходима поддержка 26 членов СКП. "Поэтому никто не может нас обвинять в том, что мы нарушили дисциплину делегации (приняв решение участвовать в Конгрессе)", - подчеркнул председатель "московской платформы".

СКП провел голосование по участию в Конгрессе в Сочи поздним вечером в пятницу. В субботу Наср аль-Харири объявил по итогам межсирийского диалога в Вене, что возглавляемый им оппозиционный Сирийский комитет по переговорам не примет участие в Конгрессе в Сочи. "В рамках свободного, прозрачного голосования мы достигли финального решения, что СКП не примет участие в конференции в Сочи", - сказал он.

Всего на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи приглашены около 1,5 тыс. человек, представляющих различные политические силы в Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
4
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
7
Биатлонистка Юрлова-Перхт заявила, что Олимпиада для нее не имеет ничего общего со спортом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама