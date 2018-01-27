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Выборы президента завершились в Чехии

Международная панорама
27 января, 16:07 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 27, января. /ТАСС

В первом туре голосования Милоша Земана поддержали 38,56% избирателей, Иржи Драгоша - 26,60%

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ПРАГА, 27 января. /ТАСС/. Голосование во втором туре выборов президента завершилось в субботу в Чехии. Избирательные участки закрылись в 14:00 по среднеевропейскому времени (16:00 мск).

Чешское статистическое управление в ближайшие часы объявит, чьей резиденцией на предстоящие пять лет станет Пражский град - добивающегося переизбрания его действующего хозяина Милоша Земана или экс-главы национальной Академии наук профессора физической химии Иржи Драгоша.

По данным местных СМИ, явка избирателей во втором туре выборов была больше, чем в первом, когда она составила 61,92% из почти 8,4 млн избирателей республики, население которой составляет 10,6 млн граждан.

Наиболее серьезным инцидентом стало прекращение на один час голосования в здании чешского консульства в Гонконге, в котором была проведена эвакуация. За пределами Чехии голосование проходило на 107 избирательных участках, действовавших при ее дипломатических представительствах.

Перед вторым туром выборов пражские политологи прогнозировали примерно равные шансы на победу Милоша Земана и Иржи Драгоша. В первом туре голосования (12 и 13 января) действующего президента поддержали 38,56% избирателей, а его соперника - 26,60%.

Чехия - парламентская республика, в которой президент представляет государство на международной арене и является верховным главнокомандующим. К важным компетенциям хозяина Пражского града относятся назначение премьера и судей Конституционного суда. Без его согласия кабинет министров не может назначать послов и руководителей дипломатических миссий республики при международных организациях.

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