СМИ: "Сирийская свободная армия" примет участие в операции под городом Манбидж

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Оппозиционная "Сирийская свободная армия" (ССА), поддерживаемая Турцией, примет участие в военной операции близ сирийского города Манбидж, расположенного на северо-западе страны. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, в субботу сообщил представитель командования ССА.

"После завершения военных действий в районе Африн отряды ССА примут непосредственное участие в операции под Манбиджем", - сказал представитель ССА. По его словам, замедление продвижения под Африном связано "со стремлением ССА вывести мирных жителей из районов боевых столкновений".

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими. СНС, против которых главным образом проводится турецкая операция в Сирии, являются основной ударной силой курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которой оказывают поддержку США.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган дал понять, что военная операция республики может распространиться на сирийский город Манбидж, находящийся под контролем СДС.