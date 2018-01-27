Число погибших при взрыве в центре Кабула возросло до 95

ТАСС, 27 января. 95 человек погибли в результате совершенного в субботу теракта в Кабуле, еще 163 получили ранения. Такие данные приводит телеканал TOLOnews со ссылкой на заявление минздрава Афганистана.

Ранее сообщалось о 63 погибших и 151 пострадавшем.

Смертник подорвал начиненную взрывчаткой машину скорой помощи вблизи правительственного квартала в столице Афганистана. Взрыв прогремел неподалеку от зданий национальной дирекции по безопасности и посольства Индии.

Ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ). Как передавал телеканал "1 TV", который ссылается на представителя МВД страны, по подозрению в причастности к теракту задержаны четыре человека.