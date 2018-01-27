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Милош Земан лидирует на президентских выборах в Чехии

Международная панорама
27 января, 16:59 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 27, января. /ТАСС

Сообщается, что действующий президент республики собрал 56,20% голосов избирателей на почти трети избирательных участков

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ПРАГА, 27 января. /ТАСС/. Действующий хозяин Пражского града Милош Земан после завершения обработки данных на 27,79% избирательных участков лидирует во втором туре завершившихся в субботу выборов президента Чехии. Об этом сообщило Чешское статистическое управление.

Милош Земан собрал 56,20% голосов избирателей на почти трети избирательных участков, по которым на данный момент подсчитаны данные. Его соперник - экс-глава Академии наук Чехии Иржи Драгош получил там поддержку у 43,79% избирателей.

Второй тур выборов чешского президента проходил в пятницу и субботу. В нем, по оценкам, приняли участие больше избирателей, чем в первом туре голосования (12-13 января), когда явка составляла 61,92%. Население Чехии составляет 10,6 млн граждан, 8,4 млн из которых обладают избирательным правом.

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