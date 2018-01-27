Милош Земан не намерен менять конституцию ради третьего президентского срока

ПРАГА, 27 января. /ТАСС/. Милош Земан, переизбранный в субботу президентом Чехии на второй пятилетний срок, согласно предварительным итогам второго тура выборов, заявил на встрече с активистами предвыборного штаба и сторонниками, что не намерен добиваться внесения изменений в национальную конституцию, чтобы в третий раз возглавить республику.

"Это моя последняя политическая победа [выборы президента], - подчеркнул он. - После нее у меня уже не будет и ни одного политического поражения. Президент, согласно конституции [Чехии], может получить только два [пятилетних] мандата. Я ни в коем случае не собираюсь инициировать изменение конституции".

Президент также сообщил, что предоставит действующему премьеру Андрею Бабишу, правительству которого недавно отказала в доверии Палата депутатов (нижняя палата) парламента республики, больше времени для создания нового кабинета министров.

"Не вижу причин, чтобы я шантажировал Андрея Бабиша предоставлением [чрезмерно] короткого срока для формирования [нового] правительства", - сказал Милош Земан.

Глава государства поблагодарил чешских избирателей, которые отдали ему свои голоса на президентских выборах-2018.

После обработки Чешским статистическим управлением данных с 98,3% избирательных участков Земан получил 51,73% голосов избирателей. Его соперник - экс-глава Академии наук Чехии Иржи Драгош опирается на поддержку 48,26% избирателей. Явка избирателей составила 66,48%.