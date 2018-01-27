Госдеп осудил новый теракт в Кабуле

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Госдепартамент осудил в субботу новый теракт в Кабуле, унесший жизни по меньшей мере 95 человек. Как отметила в распространенном заявлении руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, США "осуждают трусливый теракт в Кабуле и тех, кто его осуществил".

"Наши мысли с жертвами теракта и их семьями. Мы твердо поддерживаем храбрый народ Афганистана", - добавила она.

Командование американского контингента в Афганистане сразу после взрыва также выразило поддержку правительству и вооруженным силам этой страны в "их тяжелой и опасной работе", указав, что никто из военнослужащих США в результате теракта не пострадал.

По данным телеканала Tolo News, который ссылается на заявление Минздрава Афганистана, погибли по меньшей мере 95 человек, еще 163 получили ранения. Смертник подорвал начиненную взрывчаткой машину скорой помощи вблизи правительственного квартала. Взрыв прогремел неподалеку от зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. Ответственность взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ).

20 января группа вооруженных людей совершила нападение в Кабуле на популярный среди иностранцев отель "Интерконтиненталь". Как сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источники в афганских силовых структурах, погибли 43 человека. Ответственность на себя тогда также взяло движение "Талибан". Госдепартамент подтвердил, что в числе жертв оказались четверо американцев.