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Двое турецких военных погибли при операции "Оливковая ветвь" в Африне

Международная панорама
27 января, 21:05 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 27, января. /ТАСС

Также Генштаб республики сообщил об 11 раненых

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АНКАРА, 27 января. /ТАСС/. По меньшей мере двое турецких военнослужащих погибли, еще 11 получили ранения в субботу в ходе операции "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении Генштаба, поступившем в распоряжение ТАСС.

"В рамках операции "Оливковая ветвь" 27 января 2018 года было уничтожено 447 террористов, 22 самолета ВВС Турции уничтожили 42 цели. Два военнослужащих, двое членов "Сирийской свободной армии" погибли, еще 11 солдат получили ранения", - говорится в документе.

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) в сирийском районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн курдов.

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