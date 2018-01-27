Нетаньяху осудил введение в Польше запрета на высказывания об участии поляков в Холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выступил категорически против введения в Польше уголовной ответственности за любые попытки выставить поляков соучастниками преступлений нацистов, включая уничтожение евреев.

"Закон абсурден, я категорически против этого закона, - заявил в субботу израильский премьер-министр. - Невозможно изменить историю и нельзя отрицать Холокост". Нетаньяху добавил, что "поручил послу Израиля в Польше сегодня же вечером выразить израильскую жесткую позицию против этого закона" премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому. Высказывания главы кабмина еврейского государства распространила в субботу его канцелярия.

МИД Израиля призвал в субботу польские власти изменить положения закона. "Никаким законом нельзя изменить историческую правду, недопустимо поучать семьи переживших Холокост, которые каждый день живут с памятью о своих родных, которые погибли", - говорится в распространенном в субботу официальном заявлении внешнеполитического ведомства еврейского государства. "Израиль возражает против законопроекта и просит правительство Польши изменить закон до его перехода на дальнейшие стадии утверждения", - добавили в МИД страны.

6 января нижняя палата польского парламента (Сейма) приняла поправки к закону об Институте национальной памяти Польши. В соответствии с ними, в частности, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за высказывания, содержащие любые обвинения против поляков в соучастии в преступлениях нацистов, сообщает газета Haaretz. Эти же поправки предусматривают введение уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны.