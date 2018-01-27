Милош Земан вновь стал президентом Чехии

ПРАГА, 27 января. /ТАСС/. Милош Земан победил во втором туре президентских выборов в Чехии, состоявшемся в пятницу и субботу, и переизбран главой государства на новый пятилетний срок. Его соперник в борьбе за Пражский град - экс-глава национальной Академии наук Иржи Драгош признал свое поражение.

Согласно распространенным Чешским статистическим управлением официальным итогам второго тура выборов, Милош Земан получил 51,36% голосов избирателей. Иржи Драгоша поддержали 48,63% избирателей. Явка избирателей составила 66,6%.

Таким образом, как уточнило статистическое управление, на 14866 избирательных участках проголосовали 5 569 665 из 8 363 002 зарегистрированных избирателей республики (население Чехии составляет 10,6 млн - прим. ТАСС). Голоса Милошу Земану отдали 2 853 390 пришедших к урнам для голосования.

Против переизбрания Милоша Земана голосовало большинство избирателей в Праге и прилегающих к столице районах. Остальные регионы республики поддержали действующего президента.

"Чешская Республика победила Прагу", - заявил журналистам, комментируя итоги выборов, глава администрации президента Вратислав Минарж. Он также сообщил, что инаугурация Милоша Земана состоится 8 марта на совместном заседании Палаты депутатов (нижней палаты) и Сената страны.

Земан не планирует идти на третий срок

Милош Земан на встрече с активистами своего предвыборного штаба и сторонниками, состоявшейся в Праге после объявления официальных итогов выборов, заявил, что не намерен добиваться внесений изменений в национальную конституцию, чтобы в третий раз возглавить республику.

"Это моя последняя политическая победа, - подчеркнул он. - После нее у меня уже не будет и ни одного политического поражения. Президент, согласно конституции [Чехии], может получить только два [пятилетних] мандата. Я ни в коем случае не собираюсь инициировать изменение конституции".

Формирование правительства

Милош Земан также сообщил, что предоставит действующему премьеру Андрею Бабишу, правительству которого недавно отказала в доверии нижняя палата парламента республики и которому он поручил вновь сформировать кабинет министров, больше времени для этого.

"Не вижу причин, чтобы я шантажировал Андрея Бабиша предоставлением [чрезмерно] короткого срока для формирования [нового] правительства", - сказал Милош Земан.

Андрей Бабиш в субботу вечером на встрече с журналистами выразил удовлетворение победой Милоша Земана, которому официально выразил поддержку перед президентскими выборами. Между тем, Бабиш указал на его незначительный отрыв от Иржи Драгоша. "Это означает, что граждане нашей республики разделены, а мы должны работать, чтобы объединить их", - сказал он.

С переизбранием Милоша Земана одним из первых поздравил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обоих политиков связывают давние узы дружбы и приверженность социал-демократическим идеалам. Земан с 1993 года по 2001 год возглавлял Чешскую социал-демократическую партию (ЧСДП), а Фицо является основателем и бессменным лидером словацкой партии "Курс - социал-демократия".

Поддержка Земана у парламентских партий

Из представленных в Палате депутатов (нижней палате) парламента партий переизбрание Милоша Земана поддержали: политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), коммунисты, а также движение "Свобода и прямая демократия". Им принадлежит 115 из 200 депутатских кресел.

Против того, чтобы Земан остался в Пражском граде перед президентскими выборами выступили: Гражданская демократическая партия, христианские демократы, либеральноконсервативная партия "ТОП-09" (Традиция, Ответственность, Процветание), политическое движение "Старосты и независимые" и Чешская пиратская партия.

Отстаивание интересов Чехии

Лидер "Свободы и прямой демократии", вице-спикер нижней палаты парламента Томио Окамура, комментируя итоги голосования, выразил убеждение, что "Милош Земан продолжит решительно и последовательно отстаивать национальные интересы, к которым относятся борьба с распространением ислама в Европе и попытками принудить [Чехию] принимать беженцев по квотам [Евросоюза]".

Сторонники Милоша Земана среди чешских политиков также подчеркивают значимость активно реализуемой им политики поддержки национальной экономической дипломатии. Они одобряют его усилия по достижению теснейшего сотрудничества с Россией и Китаем в торгово-экономической и инвестиционных сферах.

О выборах

В первом туре президентских выборов, который состоялся 12 и 13 января 2018 года, из девяти претендентов никто не смог заручиться более 50% поддержкой избирателей. Поэтому, согласно конституции, потребовался второй тур. В первом туре голосования наилучшие результаты продемонстрировал Милош Земан. За его переизбрание проголосовали тогда 38,56% пришедших к избирательным урнам.

Прошедшие президентские выборы стали вторыми в истории республики прямыми и всеобщими выборами главы государства. Впервые в этом формате они проводились в 2013 году. До этого президент избирался парламентом.

Для выявления победителя предыдущих президентских выборов также потребовалось два тура голосования. Милош Земан тогда в первом туре набрал 24,2% голосов, а во втором туре получил 54,8% голосов тех, кто пришел на избирательные участки.

Компетенции президента Чехии

Чехия - парламентская республика, в которой президент представляет государство на международной арене и является верховным главнокомандующим. К важным компетенциям президента относятся назначение премьера и судей Конституционного суда. Без его согласия кабинет министров не может назначать послов и руководителей дипломатических миссий республики при международных организациях.

Биография Милоша Земана

Милош Земан родился 28 сентября 1944 года в городе Колин в 60 километрах восточнее Праги. Его воспитала мать - учительница начальной школы. В 1963 году он окончил среднюю экономическую школу (техникум - прим. ТАСС) в родном городе, затем работал в бухгалтерии завода Tatra Kolin, а в 1969 году стал выпускником Экономического университета в Праге.

Милош Земан активно поддержал политическую оттепель в Чехословакии в 1968 году, вошедшую в историю как "Пражская весна". В это время он вступил в компартию, из которой его исключили через два года в связи с выражением протеста против вступления войск Варшавского договора в ЧССР.

Милош Земан вошел в большую политику в ноябре 1989 года во время "бархатной революции" в Чехословакии. В 1990-1993 годах он был депутатом Федерального собрания (чехословацкого парламента), в 1992 году вступил в ЧСДП, а год спустя стал ее председателем. С 1996 по 1998 годы Земан возглавлял нижнюю палату парламента Чехии, а с 1998 по 2002 годы был премьер-министром республики. В январе 2013 года он впервые занял президентское кресло.

Милош Земан женат вторично - супруга Ивана Земанова (в девичестве Беднарчикова). Ей он поручил возглавить его предвыборный штаб на президентских выборах 2018 года. У главы государства двое детей - дочь Катержина (24 года) от второго брака, и сын Давид - от первого брака.