Оппозиция требует от Нетаньяху отозвать посла Израиля в Польше из-за поправок к закону

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Лидер парламентской оппозиции Израиля Ицхак Герцог призвал в субботу премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху отозвать посла из Варшавы для консультаций по поводу введения в Польше уголовной ответственности за любые попытки выставить поляков соучастниками преступлений нацистов, включая уничтожение евреев.

"Я обращаюсь к Нетаньяху с требованием отозвать посла Израиля в Польше для проведения консультаций относительно принятого в Польше закона, с нашей точки зрения, такой закон недопустим", - сказал Герцог, чьи высказывания распространила в субботу пресс-служба парламентской фракции "Сионистский лагерь".

Возглавляющая вместе с Герцогом этот оппозиционный партийный блок Ципи Ливни назвала в субботу принятый в Польше закон "попыткой отрицать исторические факты и соучастие части поляков в Холокосте". "Этот закон не только не смывает мрачных пятен прошлого, но добавляет новое пятно в настоящем, закон не изменит прошлого, но он опасен для будущего", - подчеркнула Ливни, чьи высказывания также распространила пресс-служба "Сионистского лагеря".

6 января нижняя палата польского парламента (Сейма) приняла поправки к закону об Институте национальной памяти Польши. В соответствии с ними, в частности, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за высказывания, содержащие любые обвинения против поляков в соучастии в преступлениях нацистов, сообщает газета Haaretz.

С осуждением закона ранее в субботу выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который возглавляет также МИД еврейского государства. В распространенном в субботу заявлении израильского внешнеполитического ведомства содержится призыв к польским властям изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения.