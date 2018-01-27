Суд выступил против дистанционного вступления Пучдемона в должность лидера Каталонии

МАДРИД, 27 января. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании выступил против того, чтобы бежавший в Бельгию Карлес Пучдемон вступил в должность каталонского лидера дистанционно. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

В пятницу Совет министров Испании одобрил подачу жалобы в КС против выдвижения политика на пост будущего регионального главы. При этом Государственный совет, высший консультативный орган правительства страны, не нашел оснований, чтобы оспорить в КС кандидатуру экс-главы автономии.

Заместитель председателя правительства, министр территориального управления королевства Сорайя Саенс де Сантамария ранее напомнила, что на территории Испании действует ордер на арест Пучдемона. "Это обстоятельство мешает ему быть утвержденным на должность председателя" каталонского правительства, сказала вице-премьер.

Кандидатуру экс-лидера автономии предложил спикер регионального парламента Роже Торрен. Он считает, что "у обжалования нет правового основания", поскольку "Пучдемон отвечает всем требованиям закона, чтобы быть кандидатом" на пост главы каталонского правительства.

Сторонники бывшего главы автономии предлагали, чтобы он вновь вступил в должность дистанционно или через представителя. Мадрид настаивает на том, что претендент на пост регионального лидера должен лично явиться в парламент на дебаты. Ранее Торрен объявил, что заседание каталонской палаты по кандидатуре Пучдемона состоится 30 января.