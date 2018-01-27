Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд выступил против дистанционного вступления Пучдемона в должность лидера Каталонии

Международная панорама
27 января, 23:30 дата обновления: 27 января, 23:47 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 27, января. /ТАСС

При этом у Мадрида не нашлось оснований для оспаривания кандидатуры экс-главы автономии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 27 января. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании выступил против того, чтобы бежавший в Бельгию Карлес Пучдемон вступил в должность каталонского лидера дистанционно. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

Смотрите также

Вопрос о независимости Каталонии. Досье

В пятницу Совет министров Испании одобрил подачу жалобы в КС против выдвижения политика на пост будущего регионального главы. При этом Государственный совет, высший консультативный орган правительства страны, не нашел оснований, чтобы оспорить в КС кандидатуру экс-главы автономии.

Заместитель председателя правительства, министр территориального управления королевства Сорайя Саенс де Сантамария ранее напомнила, что на территории Испании действует ордер на арест Пучдемона. "Это обстоятельство мешает ему быть утвержденным на должность председателя" каталонского правительства, сказала вице-премьер.

Кандидатуру экс-лидера автономии предложил спикер регионального парламента Роже Торрен. Он считает, что "у обжалования нет правового основания", поскольку "Пучдемон отвечает всем требованиям закона, чтобы быть кандидатом" на пост главы каталонского правительства.

Сторонники бывшего главы автономии предлагали, чтобы он вновь вступил в должность дистанционно или через представителя. Мадрид настаивает на том, что претендент на пост регионального лидера должен лично явиться в парламент на дебаты. Ранее Торрен объявил, что заседание каталонской палаты по кандидатуре Пучдемона состоится 30 января.

Смотрите также

Пучдемон: с помощью новых технологий можно управлять Каталонией из Брюсселя

Пучдемон не исключил, что явится на дебаты в парламент Каталонии

Сторонники Пучдемона могут подать иск против Совета министров Испании

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Провозглашение независимости Каталонии
Персоны
Пучдемон, Карлес
Страны
Бельгия Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
4
США представили план о миссии ООН в Донбассе в увязке с политическими пунктами "Минска"
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Санкции США в отношении России. Досье
7
Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама