На Кипре пройдут президентские выборы

НИКОСИЯ, 28 января. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. В Республике Кипр в воскресенье пройдут президентские выборы. За пост главы государства будут бороться девять кандидатов.

В соответствии с действующим законодательством, для победы на президентских выборах кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей. В случае, если в первом туре никому не удастся преодолеть 50-процентный барьер, будет проведен второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Во втором туре президентских выборов победителем становится тот кандидат, которому удастся набрать большее число голосов избирателей. Для второго тура президентских выборов зарезервировано 4 февраля.

Кандидатом в президенты Республики Кипр может стать гражданин страны, достигший 35 лет. Также, каждый кандидат должен оплатить взнос в размере €2 тыс. и предоставить 101 подпись в свою поддержку, одна из которых предлагает кандидата, другие 100 его поддерживают.

Граждане Республики Кипр участвуют в президентских выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Право избирательного голоса имеет каждый гражданин страны, достигший 18-летнего возраста.

Кандидаты

В президентских выборах 2018 года примут участие девять официально зарегистрированных кандидатов. Среди основных претендентов на пост главы государства - действующий президент страны Никос Анастасиадис; кандидат, поддерживаемый основной оппозиционной партией острова Прогрессивная партия трудового народа Кипра ("АКЭЛ"), Ставрос Малас; лидер Демократической партии ("ДИКО") Николас Пападопулос. Помимо этого, ожидается, что существенное количество голосов избирателей удастся набрать лидеру партии Гражданский альянс Йоргасу Лилликасу и руководителю партии, впервые появившейся в кипрском парламенте по итогам выборов 2016 года, "ЭЛАМ" Христосу Христу.

Прогнозы политологов

Прогнозы ведущих местных политологов, а также исследования общественного мнения свидетельствуют о том, что определить победителя президентских выборов в первом туре вряд ли удастся. Так, местные эксперты полагают, что действующему президенту страны в первом туре удастся набрать не более 35% голосов, что недостаточно для победы на выборах, однако обеспечит ему выход во второй тур. Главный вопрос первого этапа президентской гонки - кто из кандидатов займет второе место, которое позволит ему продолжить борьбу за кресло главы государства.

Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что за второе место в первом туре будут бороться Ставрос Малас и Николас Пападопулос. Так, многочисленные исследования констатируют, что Маласу удастся набрать до 26% голосов избирателей, в то время как Пападопулосу только 24%. По мнению кипрских аналитиков, подобная разница является несущественной и оба кандидата имеют почти одинаковые шансы на выход во второй тур президентской гонки.

День тишины

В полночь в пятницу в Республике Кипр наступила "предвыборная тишина", которая продлится до окончания официального голосования. В это время в стране запрещены любые политические дебаты, встречи с избирателями, любая агитация или иные действия, которые могут рассматриваться как агитационные. По словам главы Кипрской избирательной комиссии Кипроса Киприану, ожидается, что предварительные результаты голосования будут объявлены в воскресенье уже около 18:30 по местному времени (19:30 мск), однако, могут возникнуть некоторые задержки в связи с подсчетом голосов и передачей результатов с избирательных участков, находящихся в других странах.

В этом году в Республике Кипр планируется открыть более тысячи избирательных участков, а также 38 избирательных участков за пределами страны. Так, 15 из 38 избирательных участков будут открыты в Греции, в таких городах как Афины, Салоники, Волос, Ираклион, 10 участков откроются в Великобритании в Лондоне, Глазго, Манчестере Лидсе, Бирмингеме и Бристоле, по одному избирательному участку будет открыто в Берлине, Вене, Брюсселе, Париже, Праге, Софии, Стокгольме и Гааге.

Количество избирателей

Правом голоса на предстоящих президентских выборах обладают приблизительно 550 тыс. человек, граждан республики Кипр, достигших 18 лет. Избирательные участки на Кипре откроются в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и закроются в 18:00 (19:00 мск). С 12:00 до 13:00 (13:00-14:00 мск) участки будут закрыты на перерыв. Избирательное законодательство Кипра предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере до €341 для тех граждан, которые умышленно регулярно уклоняются от голосования на выборах.