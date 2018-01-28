Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН назвал современный терроризм беспрецедентной угрозой миру и безопасности

Международная панорама
28 января, 0:33 дата обновления: 28 января, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Антониу Гутерриш подчеркнул, что растет взаимосвязь между терроризмом и транснациональной организованной преступностью

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 28 января. Современный терроризм стал беспрецедентной угрозой международному миру и безопасности. Об этом заявил 27 января в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета по вопросам мира и безопасности Африканского союза (АС), посвященном борьбе с транснациональными угрозами терроризма в Африке. Его слова приводит сайт ООН.

"Ничто не может оправдать терроризм. Ни одна причина или недовольство никогда не смогут послужить оправданием того, что гражданское население становится целью, уничтожаются жизни и средства к существованию, создается паника в чьих-то интересах", - отметил Гутерриш.

Смотрите также

Мэй призвала платформы наподобие Telegram активнее сотрудничать в борьбе с терроризмом

Делегация оппозиции Сирии предложила выработать договор по борьбе с терроризмом в стране

Африпол считает своим приоритетом борьбу с терроризмом

"К сожалению, терроризм был с нами в различных формах сквозь века и на разных континентах. Но современный терроризм действует совершенно иначе. Он стал беспрецедентной угрозой международному миру, безопасности и развитию", - продолжал генсек ООН.

"Современный терроризм различен по своей природе, он становится более сложным, приобретая новые методы деятельности. С каждым днем растет взаимосвязь между терроризмом и транснациональной организованной преступностью", - подчеркнул Гутерриш.

По его словам, "мир никогда не должен забывать, что абсолютное большинство террористических атак было совершено в развивающихся странах". "Разрушительные последствия угроз, созданных терроризмом в Африке, требуют коллективных и комплексных действий", - заявил он.

"Ни одна страна, ведомство или организация не может в одиночку победить терроризм в Африке или где-либо еще. Нам нужен совместный, согласованный и долгосрочный подход для реагирования на эту угрозу. Африканский союз - важнейший партнер в деле противостояния глобальному вызову со стороны террористических группировок", - подытожил Гутерриш.

Саммит против коррупции

Гутерриш примет участие в работе 30-й встречи глав государств и правительств стран - членов АС, которая открывается 28 января. Она пройдет под лозунгом "Одержать верх в борьбе с коррупцией - надежный путь для преобразования Африки".

Кроме того, африканские лидеры обсудят тему урегулирования региональных конфликтов, в частности в зоне Сахеля, в Ливии и Южном Судане.

По итогам 30-й встречи сменится председатель АС. Вместо президента Гвинеи Альфы Конде им станет президент Руанды Поль Кагаме. Саммит завершит работу 29 января.

АС - крупнейшая межправительственная организация Африки, объединяющая 55 государств континента. Штаб-квартира находится в Аддис-Абебе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Конде, Альфа Кагаме, Поль Гутерриш, Антониу
Страны
Ливия Гвинея Руанда Эфиопия Южный Судан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
4
США представили план о миссии ООН в Донбассе в увязке с политическими пунктами "Минска"
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Санкции США в отношении России. Досье
7
Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама