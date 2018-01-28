Генсек ООН назвал современный терроризм беспрецедентной угрозой миру и безопасности

ТАСС, 28 января. Современный терроризм стал беспрецедентной угрозой международному миру и безопасности. Об этом заявил 27 января в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета по вопросам мира и безопасности Африканского союза (АС), посвященном борьбе с транснациональными угрозами терроризма в Африке. Его слова приводит сайт ООН.

"Ничто не может оправдать терроризм. Ни одна причина или недовольство никогда не смогут послужить оправданием того, что гражданское население становится целью, уничтожаются жизни и средства к существованию, создается паника в чьих-то интересах", - отметил Гутерриш.

"К сожалению, терроризм был с нами в различных формах сквозь века и на разных континентах. Но современный терроризм действует совершенно иначе. Он стал беспрецедентной угрозой международному миру, безопасности и развитию", - продолжал генсек ООН.

"Современный терроризм различен по своей природе, он становится более сложным, приобретая новые методы деятельности. С каждым днем растет взаимосвязь между терроризмом и транснациональной организованной преступностью", - подчеркнул Гутерриш.

По его словам, "мир никогда не должен забывать, что абсолютное большинство террористических атак было совершено в развивающихся странах". "Разрушительные последствия угроз, созданных терроризмом в Африке, требуют коллективных и комплексных действий", - заявил он.

"Ни одна страна, ведомство или организация не может в одиночку победить терроризм в Африке или где-либо еще. Нам нужен совместный, согласованный и долгосрочный подход для реагирования на эту угрозу. Африканский союз - важнейший партнер в деле противостояния глобальному вызову со стороны террористических группировок", - подытожил Гутерриш.

Саммит против коррупции

Гутерриш примет участие в работе 30-й встречи глав государств и правительств стран - членов АС, которая открывается 28 января. Она пройдет под лозунгом "Одержать верх в борьбе с коррупцией - надежный путь для преобразования Африки".

Кроме того, африканские лидеры обсудят тему урегулирования региональных конфликтов, в частности в зоне Сахеля, в Ливии и Южном Судане.

По итогам 30-й встречи сменится председатель АС. Вместо президента Гвинеи Альфы Конде им станет президент Руанды Поль Кагаме. Саммит завершит работу 29 января.

АС - крупнейшая межправительственная организация Африки, объединяющая 55 государств континента. Штаб-квартира находится в Аддис-Абебе.