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Глава Центрального командования ВС США находился в Кабуле во время теракта

Международная панорама
28 января, 0:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, января. /ТАСС

Джозеф Вотел посещал министерство обороны Афганистана

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Глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел

Глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел

© AP Photo/Virginia Mayo

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Джозеф Вотел находился в субботу в Кабуле во время осуществленного там талибами теракта. Об этом сообщила американская телекомпания CBS, ссылаясь на руководителя пресс-службы СЕНТКОМ полковника Джона Томаса.

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"Генерал находился в Кабуле, проводил запланированные встречи, - приводит она слова Томаса. - Это был мощный взрыв, на который обратили внимание все наши люди в Кабуле".

По словам полковника, Вотел непосредственно в момент взрыва посещал афганское министерство обороны, расположенное примерно в трех километрах от места теракта, в результате которого погибли по меньшей мере 95 человек, еще 163 получили ранения. По данным телеканала Tolo News, террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи вблизи правительственного квартала. Ответственность взяло на себя движение "Талибан".

"Генералу ничего не угрожало, - добавил Томас. - Мы выражаем соболезнования семьям погибших". Вскоре после теракта командование контингента США в Афганистане заявило, что никто из американских военнослужащих не пострадал.

В зону оперативной ответственности Центрального командования входят Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия. В частности, оно отвечает за операции в Афганистане, Ираке и Сирии.

Сейчас в Афганистане дислоцированы примерно 15 тыс. американских солдат. США воюют там с октября 2001 года, что обошлось им, по оценкам Пентагона, уже в $680 млрд. За эти 16 лет в Афганистане погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.

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