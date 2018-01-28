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Жертвами турецких авиаударов и обстрелов на севере Сирии стали 86 человек

Международная панорама
28 января, 0:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Ранения получили еще 198 человек, сообщила глава департамента здравоохранения региона Африн Анджела Ришо

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ТАСС, 28 января. Число мирных жителей, погибших в результате авианалетов и артиллерийских обстрелов турецких войск на севере Сирии, достигло 86. Об этом сообщила 27 января агентству Firat глава департамента здравоохранения региона Африн (65 км от Алеппо) Анджела Ришо. По ее словам, получили ранения еще 198 человек, им была оказана помощь в больницах. Большинство жертв и пострадавших - женщины и дети.

"Подлинной трагедией стала гибель во время авианалета семьи сирийских беженцев из шести человек, укрывшихся в Телль-Карахе в округе Шехба", - сказала Ришо.

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Глава департамента заявила, что больницы Африна нуждаются в медикаментах из-за военных действий, и призвала Международный Комитет Красного Креста и гуманитарные организации оказать пострадавшему населению срочную помощь.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими, а военная помощь, оказанная им Вашингтоном, вызвала резкую критику в Турции. По данным Генштаба, с начала операции на севере Сирии ликвидировано 447 террористов.

В свою очередь представитель штаба СНС сообщил агентству Firat, что турецкая артиллерия ведет сильный огонь по городу Телль-Рифаат к юго-западу от Африна, где, по его словам, разрушено много жилых домов. Авиация наносит удары по селам Химам и Хаджи-Искандер в округе Джандарис.

Курдские отряды в ходе ответных операций уничтожили в субботу 13 турецких солдат и наемников из формирований "Сирийской свободной армии", поддерживаемых Анкарой. Ожесточенные бои идут в районе Бильбиль к северу от Африна, где находится основной оборонительный рубеж СНС. В районе Раджо ополченцы вывели из строя один турецкий танк, а у высот Батаман подбили вертолет.

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