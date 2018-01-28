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Reuters: в Средиземном море в ходе пяти операций спасены 800 мигрантов

Международная панорама
28 января, 1:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

В ходе одной из спасательных операций семеро детей доставлены в больницу в Тунисе

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ТАСС, 28 января. Около 800 мигрантов были спасены в ходе пяти операций, проведенных 27 января в Средиземном море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Службу береговой охраны Италии.

Мигранты, пытавшиеся добраться до Европы, были спасены с двух барж и трех лодок, две из которых были надувными. В ходе одной из операций два вертолета итальянского военно-морского флота доставили в больницу в Тунисе семерых детей, где им была оказана необходимая помощь.

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Также спасателями были извлечены из воды тела двух погибших.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число мигрантов, стремящихся любыми способами переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия, где до сих пор сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка. По данным ливийских властей, на территории страны находятся порядка 700 тыс. мигрантов.

По данным Международной организация по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. Более 3 тыс., отправившихся по морю в Европу, погибли в пути.

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